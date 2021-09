Mutmaßliche Tötung auf der Rheinau - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Mannheim. Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 23 Jahre alten Mann Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Mannheim wegen Totschlags erhoben. Er soll im April 2021 einen damals 28-Jährigen nach einem Streit im Mannheimer Stadtteil Rheinau getötet haben. Einem 30 Jahre alten Mann wird in diesem Zusammenhang unterlassende Hilfeleistung, Unterschlagung und Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, sollen die beiden Männer zusammen mit dem Opfer im Keller seines Wohnhauses alkoholische Getränke konsumiert haben. Im weiteren Verlauf sollen der 23 Jahre alte Mann und der Geschädigte in Streit geraten sein. Gegen 6 Uhr soll der erheblich betrunkene 23-Jährige dann auf dem am Boden liegenden Mann gekniet und ihn mit zumindest bedingtem Vorsatz bis zum Eintritt des Todes gewürgt haben.

Der angeklagte 30-Jährige soll das Geschehen beobachtet und teilweise mit seiner Handykamera gefilmt haben, ohne einzugreifen, obwohl dies für ihn möglich war und er ein Tierabwehrspray mit sich führte. Er soll lediglich erfolglos versucht haben, über sein Handy Bekannte zu erreichen. Erst gegen 6.20 Uhr soll der 30-Jährige den Notruf gewählt und den 23-Jährigen aufgefordert haben, von seinem bereits leblosen Opfer abzulassen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Trinkgelage im Keller Mann auf Rheinau im Streit getötet - Haftbefehl gegen 23-Jährigen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Polizei ermittelt Nach Auseinandersetzung in Rheinau: 28-Jähriger liegt tot im Keller Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verdächtiger festgenommen 28-Jähriger stirbt nach Streit in Mannheim - Hintergründe unklar Mehr erfahren

Bevor Polizei und Rettungskräfte gegen 6.30 Uhr eintrafen, soll der 23-Jährige geflohen sein. Er konnte kurze Zeit später in Wiesloch festgenommen werden. Der 30-Jährige soll zunächst noch versucht haben, den 23-Jährigen zu verfolgen. Zuvor soll er jedoch Bargeld und diverse Bankkarten des zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Geschädigten an sich genommen haben, um die Sachen für sich zu behalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der 23-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer hat nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.