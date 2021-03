Zwei Männer sind am Montagabend in Schönau wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels festgenommen worden. Laut Polizei waren die beiden im Alter von 23 und 40 Jahren einer Polizeistreife gegen 18.30 Uhr im Insterburger Weg aufgefallen, da sie am Kellerabgang eines Anwesens nahe zusammenstanden und sich etwas aushändigten. Anschließend verschwanden sie im Keller. Die zwei Männer konnten wenig später in einem Kellerabteil des Anwesens angetroffen werden. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Marihuanageruch. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte sowie rund 30 Gramm Kokain. Die Männer wurden vorläufig festgenommen, das Rauschgift sichergestellt. Gegen beide wird nun wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge ermittelt.

Ein 16-Jähriger hat zudem am Montag einen Polizisten mit der Faust in den Bauch geschlagen und verletzt, nachdem bei ihm Marihuana gefunden wurde. Laut Polizei wurde das Rauschgift im Rahmen einer Personenkontrolle im Wismarer Weg entdeckt. Der Jugendliche war den Polizisten aufgefallen, nachdem er etwas in seiner Unterhose versteckte, als er diese sah. Bei seiner Kontrolle wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Unvermittelt, schlug der 16-Jährige einen der Beamten. Eine versuchte Flucht wurde verhindert. Gegen die anschließende Festnahme widersetzte sich der 16-Jährige massiv. Einer der Polizisten verletzte sich leicht.