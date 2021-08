Mutmaßliche Diebe aus Mannheim kurz vor Ausreise festgenommen

Mannheim/Ludwigshafen. Die Polizei hat eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann, die für mehrere gewerbsmäßige Diebstähle im Raum Mannheim und Ludwigshafen verantwortlich sein sollen, kurz vor ihrer Ausreise am Dienstagabend am Frankfurter Flughafen festgenommen. Nach Angaben der Polizei sitzen die Beschuldigten nun in Untersuchungshaft - den Haftbefehl erließ das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim.

Die Tatverdächtigen sollen seit Anfang Juni gemeinschaftlich und wiederholt mehrere Taschendiebstähle begangen haben. Ermittlungen zu Folge dürfte das Duo ihre Taten unter Ausnutzung des starken Personenandrangs in den öffentlichen Verkehrsmitteln begangen haben. Nach derzeitigem Stand sollen insgesamt sechs Diebstähle, vorwiegend zum Nachteil älterer Menschen durch die Täter gemeinsam begangen worden sein. Mit den aus den Geldbörsen der Geschädigten erbeuteten EC-Karten seien durch die Beschuldigten im Anschluss mehrmals hohe Bargeldbeträge an Geldautomaten abgehoben worden. Der Gesamtschaden wird auf über 7000 Euro geschätzt.

Gegen die 32-Jährige wird derzeit noch aufgrund vier weiterer ähnlicher Taten ermittelt. Auch hier soll die Verdächtige ihren Opfern Geldbeutel entwendet und anschließend Abhebungen an Geldautomaten getätigt haben. Der hier entstandene Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Inwiefern den Personen weitere Taten zugeordnet werden können, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Weitere Geschädigte, welche seit Anfang Juni insbesondere im Bereich Mannheim und Ludwigshafen, an Haltestellen oder den öffentlichen Verkehrsmitteln bestohlen wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1743310 zu melden.