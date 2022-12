Musikalische Vielfalt in Uniform

Ob mit festlich-feierlicher Klangfülle, langsam und getragen oder schwungvoll-fröhlich – sie können alles: Beim Adventskonzert im Bildungszentrum der Bundeswehr in Neuostheim haben die Musiker vom Heeresmusikkorps Koblenz die rund 300 Zuhörer so begeistert, dass sie mit rhythmischen Applaus eine – eigentlich nicht eingeplante – Zugabe erklatschten.

„Beim nächsten Mal werde ich mich vorbereiten“, verspricht daraufhin Hauptmann Wolfgang Dietrich. Er hat in Mannheim an der Musikhochschule studiert, hält weiter Kontakt zum dortigen Landeszentrum Dirigieren und steht derzeit an der Spitze eines der ältesten Musikkorps der Bundeswehr. Nach drei Jahren Pause ist es „endlich mal wieder“ zu Gast in der Neuostheimer Einrichtung der Bundeswehr, freut sich deren Präsident Christoph Reifferscheid. Die Bauarbeiten auf dem „Roter Platz“ genannten Eingangsbereich sind punktgenau fertig geworden, und so können rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Behörden sowie der Nachbarschaft – an der Spitze Erster Bürgermeister Christian Specht – problemlos kommen.

Überraschende Besetzung

Reifferscheid verbindet seine Adventsgrüße mit Gedenken an die Menschen in der Ukraine („Im Augenblick wird unsere Freiheit verteidigt in der Ukraine“) sowie an die Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz. „Mögen sie alle gesund zurückkommen“, so Reifferscheid.

Für Hauptmann Dietrich fühlt sich der Abend „wahnsinnig toll an“ – denn das Adventsprogramm ist das erste Konzert seit 2019 in voller Besetzung, das die Berufsmusiker im grauen Dienstanzug mit den weißen Kragenspiegeln geben.

Und sie beginnen es mit machtvollen Klängen, bei denen viele Zuhörer vertraute Teile der Eurovisionsmelodie heraushören: „Fanfare and Flourishes“ von James Curnow. Beim „Adagio for Winds“ von James van der Roost begeistern die Holz- und Blechbläser mit sehr langsam anschwellendem, dann aber satten Sound. Vom französischen Horten-Weihnachtslied „Patapan“ über Edvard Griegs „An der Wiege“ bis zu irischen Adventsklängen reicht das Spektrum der in der Aufstellung als symphonisches Blasorchester spielenden Heeresmusiker.

Dazwischen gibt es Überraschungen für die Zuhörer – etwa ein flottes Saxofonquintett oder ein Ensemble, das in der ungewöhnlichen Besetzung mit Kontrabass, Akkordeon, Saxofon und Querflöte Variationen aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ spielt – das erwartet man von einem uniformierten Klangkörper eigentlich nicht.

Doch dass der weitaus mehr als die traditionelle Marschmusik beherrscht, zeigen dann auch eine Bearbeitung von Chris Reas „Driving home for Christmas“, das traditionelle „Der Mond ist aufgegangen“ und schließlich ein vergnügt-schwungvoll angestimmtes „White Christmas“. Das gemeinsame Lied „Macht hoch die Tür“ beendet den Abend, dessen Erlös der Aktion „Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien“ des Bundeswehrsozialwerks – etwa bei Notfällen nach Auslandseinsätzen – zugute kommt.