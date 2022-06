Mannheim. Am Donnerstag, 2. Juni, findet um 19 Uhr in der Theodor Fliedner Stiftung, Fritz-Salm-Straße 5, auf Turley in der Neckarstadt-Ost das Konzert „Hummelflug und Neckargras“ statt – eine musikalische Reise mit der Cellistin Annette Theuring und ihres Begleiters Clemens Maria Kitschen an Klavier, Bandoneon und Akkordeon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1