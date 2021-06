Musik und Theater für Kinder in den Stadtparks

Mannheim. Die „Warehouse Brothers“ gastieren am Sonntag, 27. Juni, von 15 bis 17 Uhr auf der Seebühne im Luisenpark. Im Herzogenriedpark sind, ebenso am Sonntag, von 15 bis 16.30 Uhr in der Konzertmuschel die „Bremer Stadtmusikanten“ zu Gast. Das Kindertheater „Blinklichter“ führt das bekannte Märchen mit Mitspielszenen auf. Der Eintritt ist jeweils frei, aber zwischen Eingang und Sitzplatz muss eine FFP2- oder vergleichbare medizinische Maske getragen und das Abstandsgebot eingehalten werden. Zudem werden die Kontaktdaten der Veranstaltungsbesucher erfasst. Die Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

