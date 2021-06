Musik und Theater für Kinder

Die „Warehouse Brothers“ gastieren am Sonntag, 27. Juni, von 15 bis 17 Uhr auf der Seebühne im Luisenpark. Im Herzogenriedpark sind, ebenso am Sonntag, von 15 bis 16.30 Uhr in der Konzertmuschel die „Bremer Stadtmusikanten“ zu Gast. Das Kindertheater „Blinklichter“ führt das bekannte Märchen mit Mitspielszenen auf. Der Eintritt ist jeweils frei, aber zwischen Eingang und Sitzplatz muss eine FFP2- oder vergleichbare medizinische Maske getragen und das Abstandsgebot eingehalten werden. Zudem werden die Kontaktdaten der Veranstaltungsbesucher erfasst. Die Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt indes ist frei.

Unvergessene Songs

Diese Regeln gelten auch am Mittwoch, 30. Juni, wenn von 15.30 bis 17.30 Uhr auf der Seebühne Susan Horn mit unvergessenen Songs aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte auftritt.

In der belieben Vortragsreihe der „Grünen Schule“ wird am Dienstag, 29. Juni, um 16.30 Uhr die Umweltpädagogin Ute Rieckmann auf unterhaltsame Weise wissenschaftliche, kulturelle und mythologische Inhalte über Wipfelstürmer vermitteln, also die besonders alten Bäume des Luisenparks. Hier wird eine Gebühr von drei Euro zuzüglich zum Parkeintritt fällig, und es ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 0621/4 10 05 54.

Wieder geöffnet ist das Freizeithaus, zumindest der Außenbereich mit einem abwechslungsreichen Mitmachprogramm von Montag bis Freitag um 15 Uhr ab Juli. Schon jetzt können die beliebten Outdoorspiele wieder verliehen werden – also Bälle, Tischtennisschläger, Rasentennis oder Boccia.

