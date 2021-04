Musik, Tanz und Kunst für Kita-Kinder

Die Bildungsstiftung element-i und Kultureinrichtungen im Land laden zum sechsten Kinder-Kunst-Tag am Dienstag, 11. Mai, ein. In Kultureinrichtungen aus 14 Kommunen können Kita-Kinder zwischen vier und sechs Jahren mit ihren Erzieherinnen und Erziehern dort Theater, Tanz, Malerei und Musik exklusiv und zum Mitmachen erleben. Für die Kinder gibt es kreative Museumsführungen mit anschließenden Mal- oder Bastelaktionen oder beschwingte Workshops in Tanzschulen. Sie dürfen mit den Profis selbst Musik machen, absolvieren Schnupperpraktika auf Schulspielbühnen oder werfen Blicke hinter die Kulissen von Kinos, Theatern und Figurenbühnen.

Negativer Corona-Test notwendig

In Mannheim beteiligen sich das „COMMUNITYartCENTER“, die Stadtbibliothek, PORT25 – Raum für Gegenwartskunst und TonARTe – Musikschule und Coaching. „Die Kinder profitieren davon auf drei Ebenen: Sie erleben, dass es Spaß macht, Kunst zu betrachten und zu hören. Sie erfahren, welche Leistungen dahinterstehen. Und sie merken, dass solche Kunstfertigkeiten auch in ihnen schlummern könnten“, erklärt Janina Steiner, Projektleiterin von der element-i Bildungsstiftung, die den Aktionstag seit 2016 jedes Jahr im Mai veranstaltet.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Kulturschaffende, Erzieherinnen und Kinder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. „Die große Bedeutung des Kinder-Kunst-Tags macht deutlich, warum wir ihn trotz Pandemiesituation unter Beachtung aller vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen gerne durchführen möchten“, so Steiner. Eine kurzfristige Absage sei aber möglich. red/cs

Info: Anmeldung für Kita-Gruppen: element-i-bildungsstiftung.de

