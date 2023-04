Mannheim. „Pop-Roulette“ nennt sich das, was am Donnerstag, 27. April, von 17 bis 20 Uhr in der Seilbahn auf der Mannheimer Bundesgartenschau passiert. Zehn Musikerinnen und Musiker der Popakademie steigen nach dem Zufallsprinzip zusammen mit den Fahrgästen in eine Gondel und spielen während der Fahrt ein kleines Konzert.

