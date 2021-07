Musik in beiden Parks

Der Panikrocker kommt in den Luisenpark – aber nicht selbst, sondern nur seine „Vertreter“: Die Udo-Lindenberg-Covershow gastiert mit dem Programm „75 Jahre und kein bisschen leise“ am Sonntag, 4. Juli, von 15 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt auf der Seebühne im Luisenpark, um dem Musiker aus Hamburg zu huldigen. Zur gleichen Zeit stehen im Herzogenriedpark in der Reihe „Sunday Beats“, die der Stadtpark mit der Popakademie Baden-Württemberg veranstaltet, Henny Herz und Band auf der Bühne der Konzertmuschel. Mit ihrem gerade erschienenen Debüt Album „Back into Space“ nehmen sie die Zuhörer mit auf eine Reise durch ihr musikalisches All.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch, 7. Juli, von 15.30 bis 17.30 Uhr ist auf der Seebühne die Band Blueshotel zu Gast. Die fünf Jungs aus dem Rhein-Neckar-Delta an zwei Gitarren, Drums, Bass, Gesang und Blues-Harp versprechen eine musikalische Zeitreise in die 1960er bis 1970er Jahre mit Titeln von den Stones, den Blues Brothers, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker oder Fleetwood Mac und allen Stars von damals. Bei den drei Konzerten gilt: Freier Eintritt außer Parkeintritt, eine FFP2- oder medizinische Maske ist beim Betreten des Veranstaltungsbereiches bis zum Sitzplatz zu tragen, und die Kontaktdaten der Besucher werden registriert.