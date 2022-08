Music Week startet in Mannheim

Mannheim. 13 Tage Musik auch an ungewöhnlichen Orten und in ungewöhnlichen Formaten bietet die Mannheim Musik Week – von Picknickkonzerten bis zu klingenden Wochenmärkten. Los geht es am Dienstag, 30. August, an dem die Networking-Veranstaltung Studioszene von 10 bis 19 Uhr im Rosengarten ihre Pforten öffnet (Tagestickets: ab 39 Euro). Bei „Sport & Music“ tritt ab 19 Uhr das Kirtan Projekt im Unteren Luisenpark auf. Am Mittwoch findet wieder von 10 bis 19 Uhr die Studioszene sowie von 16 bis 16.45 Uhr und von 17 bis 17.45 Uhr ein Picknickkonzert auf dem Neumarkt mit Wolfgang Sing statt. Alle Infos: mannheimmusicweek.de.

