Museumsfest mit viel Musik

Raus aus dem Museum, mehr hin zu den Leuten und die „Themen nach draußen bringen“ – das hat sich Wilfried Rosendahl vorgenommen, als er Anfang 2021 Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen wurde. Wegen der Corona-Pandemie konnte er viele Ideen nicht gleich umsetzen. Aber jetzt gibt es am Samstag, 2. Juli, erstmals ein großes Sommerfest auf dem Toulonplatz mit kostenfreien Angeboten auch im Museum sowie Musik vom Kurpfälzischen Kammerorchester.

Schon 2016 feierten die Reiss-Engelhorn-Museen auf dem Toulonplatz. © REM

Das Orchester hat seine Geschäftsstelle und seine Probenräume im Museum Bassermannhaus in C 4 sowie im Peter und Traudl Engelhorn-Haus, das Ende 2022 eröffnet werden soll. Zudem feiert das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Grund genug, sich bei dem Fest unter freiem Himmel mit seiner gesamten musikalischen Bandbreite von Mozart bis zu Melodien der Tango-Legende Astor Piazzolla zu präsentieren – weit über die Pflege der „Mannheimer Schule“ hinaus, die Schwerpunkt des Klangkörpers ist.

Das KKO liefert damit die beschwingte Begleitmusik zu einem üppigen Museumsprogramm, das von 16 bis 21 Uhr auf dem Toulonplatz stattfindet. Auf Kinder und Familien warten ein abwechslungsreicher Aktionsparcours, bei dem die Museumspädagogen zu einer interaktiven Zeitreise einladen, sowie Verlosungsaktionen. An mehreren Food-Trucks, also modernen Imbisswagen, kann man sich stärken. Schließlich ist der Toulonplatz Ausgangspunkt für mehrere Führungen auch in Museumsbereiche, die den Besuchern sonst verschlossen bleiben. Sie gestatten einen Einblick ins Herzstück der Museumsdirektion mit Generaldirektor Rosendahl, die Restauratoren präsentieren ihre Papierrestaurierung am Beispiel des Erhalts der Fotosammlungen, sorgen für spannende Einblicke in die Vorbereitungen der Normannen-Ausstellung oder lassen die historische Decke im Cunzmann-Saal in C 4,10 im neuen Glanz erstrahlen.

Experten des Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie erklären ihre Forschung – etwa anhand der Methoden der Holz-Datierung – und aktuellste Klimaforschung. Im Depot der Archäologen gilt es, interessante Funde aus Mannheim und Umgebung zu entdecken und mit welchen Dokumentationsmethoden sie Wissenschaft und Publikum erschlossen werden.

Alle Angebote sind kostenfrei – dank der Unterstützung des Vereins zur Förderung des Kurpfälzischen Kammerorchesters, des Mannheimer Altertumsvereins von 1859 und des Fördererkreises für die Reiss-Engelhorn-Museen. Außerdem bieten die Reiss-Engelhorn-Museen ganztägig, also von 11 bis 18 Uhr, freien Eintritt in die Ständigen Sammlungen im Zeughaus in C 5 und rabattierten Eintritt in die „Unsichtbaren Welten“ oder „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“ im Museum Weltkulturen in D 5 mit je 4,50 Euro pro Person. In der Ausstellung „Glanz der Antike“ im Zeughaus gibt es sogar bis 21 Uhr verlängerte Öffnungszeiten.