Museumsbesuch hilft Geflüchteten

Große Kunst oder aktuelle Fotografie, historische Technik, die faszinierende Ägypten-Ausstellung oder eine Zeitreise durch die Archäologie an Rhein und Neckar – die drei großen Mannheimer Museen verzichten am Wochenende 19. und 20. März, auf Eintrittsgelder und bitten um Spenden für die Ukraine-Hilfe.

„Die Bilder aus der Ukraine lassen uns fassungslos zurück“, begründet Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, die Aktion. Städte würden in Schutt und Asche gelegt, Millionen Menschen seien auf der Flucht. Als Kulturschaffende sorgten sich die Museumsleute natürlich auch um die Museen und Kulturstätten in der Ukraine sowie die Kollegen. „Krieg ist immer auch mit der Zerstörung von Kulturschätzen verbunden. Nicht selten wird dieses Mittel bewusst eingesetzt“, so Rosendahl, der daher mahnt: „Es ist das kulturelle Erbe nicht nur der Ukraine, sondern der gesamten Menschheit, das dort unwiederbringlich verloren gehen könnte.“ Die Museen wollten daher wenigstens den flüchtenden Menschen helfen. Die Reiss-Engelhorn-Museen verzichten nicht nur auf Eintritt und bitten um Spenden an den Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“. Ebenfalls gegen eine Spende werden im Foyer im Museum Weltkulturen D 5 eine große Auswahl an Katalogen und Museumspublikationen verkauft.

Kollekte der Katholiken

In der Kunsthalle, die eine Spendenbox im Atrium aufstellt, sind auch Führungen durch die laufenden Ausstellungen sowie den neuen Beitrag zur Biennale für aktuelle Fotografie kostenfrei. „Kommen Sie vorbei und zeigen sich damit solidarisch mit den Menschen in der Ukraine“, so der Appell des Kunsthallendirektors Johan Holten.

Das Technoseum begeht am Wochenende mit dem Bundesverband bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) den „Tag der Druckkunst“. Am 19. und 20. März werden von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr an historischen Tiegelpressen Postkarten und Plakate gedruckt. Im Museumsfoyer werden die Gäste um Geldspenden für die „Aktion Deutschland hilft“ gebeten.

Zudem fließen sämtliche Kollekten in den Gottesdiensten im Katholischen Stadtdekanat am Samstagabend, 19. März, und am Sonntag, 20. März, in die Ukraine-Nothilfe von Caritas International. „Diese Menschen brauchen unsere Solidarität im Gebet, aber auch mit konkreter Hilfe“, betont Dekan Karl Jung.

Schon konkrete Hilfe geleistet hat Thomas Schmidt, für seine Greifer bekannter Schausteller sowie Mitausrichter vom Märchenwald. Mit seinen Mitarbeitern Sascha Klein und Hugo Ebert packte er acht Kisten mit Plüschtieren, Spielzeugfiguren und Spielen. Die Schausteller hatten das Material von Lieferanten bekommen, als sie 2020 in Berlin gegen das Berufsverbot durch die Corona-Regeln demonstrierten. „Für uns ist ja jetzt wenigstens etwas Licht am Ende des Tunnels absehbar“, sagt Schmidt, „aber die Bilder vom Krieg sind so schlimm, da wollten wir einfach helfen“, so der Schausteller. Er übergab die acht gefüllten Kisten an die Stadt für die ukrainischen Kinder, die in städtischen Sammelunterkünften ankommen. „Ein Teddy kann die vielleicht wenigstens etwas trösten“, so Schmidt: „Und zur Maimess laden wir Flüchtlingskinder ein!“, kündigte er an.