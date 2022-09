Museum feiert - Vielfältiges Programm zum 30. Geburtstag

Ivesheim. lvesheim. Immer wieder musste das Fest wegen der Pandemie ausfallen, jetzt soll es aber endlich stattfinden. Am Sonntag, 11. September, holt das Heimatmuseum in Ilvesheim seinen 30. Geburtstag nach. Wie Organisatorin Karin Jung dieser Redaktion mitteilte, soll das Fest den passenden Titel „30+1“ tragen. Das Heimatmuseum liegt im Bürgerhaus Hirsch in der Hauptstraße und wird an diesem Tag „natürlich auch geöffnet sein“, wie Jung erklärt. Für das Fest gibt es ein umfangreiches Programm. Um 11 Uhr steht ein musikalischer Frühschoppen an, dann folgt ein historischer Ortsrundgang. Außerdem gibt es ein Fahrradtheater sowie einen magischen Auftritt mit Bauchrednerpuppe. Auch für Kinder gibt es ein buntes Angebot, der Verein der historischen Feuerwehr sorgt für die Verpflegung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheim Führung durch das historische Seckenheim – Tag des offenen Denkmals Mehr erfahren