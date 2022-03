Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, in Mannheim zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Zeuge das Feuer im Quadrat K 4 und alarmierte die Einsatzkräfte. Eine Streife konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen mittels Feuerlösche eindämmen und so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die weiteren Löscharbeiten kam es zu Verschmutzungen in den Kellerräumen des Wohnhauses, da die Brandörtlichkeit in der Näher zweier geöffneter Kellerfenster lag. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise an die Polizei unter 0621/12580.