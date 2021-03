Mannheim. Am frühen Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr entflammten bislang unbekannte Täter in der Straße Zum Herrenried drei Mülltonnen und flüchteten. Eine Zeugin beobachtete zwei Personen, die in Richtung Hochuferstraße davonrannten und verständigte die Einsatzkräfte. Durch die Flammen wurde ein nahegelegener Baum beschädigt, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Hinweise nimmt die Beamten unter der Rufnummer 0621/33 0 10 entgegen.

