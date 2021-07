235 Kilogramm Abfall pro Kopf im Jahr fallen in Mannheim an – so viel wie nirgends sonst in Baden-Württemberg, wo der Durchschnitt bei 140 Kilogramm pro Person liegt. Dass unser Konsumverhalten problematisch ist, weiß jeder. Aber wie begegnet man dieser Problematik? Einen besonderen Ansatz verfolgt das Projekt „#ZeroWasteArt“: Kunst als Türöffner zum Umdenken. Präsentiert werden in Kooperation

...