Mannheim. Die Müllgebühren in Mannheim sollen in zwei Schritten in der zweiten Jahreshälfte und zum Beginn des kommenden Jahres spürbar erhöht werden. Dies geht aus einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung hervor, die heute, Dienstag, im Betriebsausschuss der technischen Betriebe der Stadt diskutiert wird. Nach der Vorberatung soll der Gemeinderat am Donnerstag, 22. April, über die Gebührenerhöhung entscheiden.

Geplant ist, die Gebühren zum 1. Juli um durchschnittlich acht Prozent und zum 1. Januar 2022 um weitere 2,3 Prozent anzuheben. Zugleich fallen aber die bislang zusätzlichen Gebühren für die freiwillige Biotonne weg, so dass die Erhöhung für diejenigen Haushalte, die bereits die braune Tonne nutzen, oder jetzt darauf umstellen, wesentlich moderater ausfallen beziehungsweise unter dem Strich sogar eine leichte Ersparnis bei den Gebühren ergeben.

Die Gebührenanpassung ergibt sich zum einen aus dem Finanzbedarf des Abfallwirtschaftsbetriebs, der jährlich Einnahmen in Höhe von rund 40 Millionen Euro zur Finanzierung seiner Kosten erzielen muss. Neben der reinen Restmüllgebühr enthält die künftige Gebührenordung auch höhere Preise für zusätzliche Dienstleistungen. Dies sind vor allem Erschwerniszulagen in den dicht bebauten innerstädtischen Bezirken, wo die Müllwerker einen höheren Aufwand haben, um die Tonnen von weiter entfernten Standplätzen über Treppen und Rampen zur Leerung holen und wieder zurückbringen müssen.

Geplant ist, durch effiziente Neuordnung der Touren ab Mitte des Jahres zusätzlich auch Kosten zu senken. Insgesamt will die Stadt die Sammelmengen an Bioabfällen deutlich steigern. Derzeit trennen die Mannheimer Haushalte rund 10 000 Tonnen Bioabfälle im Jahr. Die Stadt geht davon aus, diese Menge mit dem kostenlosen Angebot auf etwa 15 000 Tonnen zu erhöhen. Damit könnten dann Zielvorgaben der Landesregierung eingehalten werden, die eine Sammelmenge von 60 Kilogramm pro Einwohner und Jahr beim Biomüll erwartet. Die Städte Mannheim und Heidelberg wollen aus ihren Bioabfälle zudem in einer neuen Fermentierungsanlage Bio-Erdgas zur Wärmeerzeugung gewinnen und so bis zu 7400 Tonnen Treibhausgase pro Jahr vermeiden.

Die Gebührenerhöhungen waren in der ersten Stufe ursprünglich bereits für den Jahresbeginn 2021 geplant worden. Aufgrund der Corona-Situation hatte die Stadt das Vorhaben aber auf Eis gelegt. Nun soll es zum 1. Juli realisiert werden. Die letzten Gebührenerhöhungen um durchschnittlich jeweils rund vier Prozent traten im Januar 2019 und im Januar 2020 in Kraft.

