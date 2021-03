Auf der Suche nach illegalen Müllablagerungen sind Polizisten und Mitarbeiter des Stadtraumservice in der Neckarstadt-West fündig geworden. An dem Aktionstag „Verunreinigungen im öffentlichen Raum“am Montag beteiligten sich vier Polizeibeamte, davon zwei vom Revier Neckarstadt und zwei Spezialisten der Wasserschutzpolizei sowie ein Mitarbeiter der Abteilung Abfallwirtschaft der Stadt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Neben den „offiziell angemeldeten 50 Sperrmüllaufträgen von privaten Haushalten“ habe man im Stadtteil zusätzlich „neun nicht angemeldete und somit illegale Sperrmüllablagerungen“ feststellen können. Das fünfköpfige Aktionsteam habe diese Ablagerungen „systematisch nach Indizien oder Hinweisen auf die Verursacher hin untersucht“, heißt es in der Mitteilung. In zwei Fällen sei man bereits fündig geworden, bei den anderen ermittle man weiter. Die Geldbußen für illegale Müllablagerungen „beginnen bei 250 Euro und sind abhängig von den festgestellten Mengen und der Art der Abfälle“, teilen Stadt und Polizei mit. Die illegalen Ablagerungen werde man ebenso wie den offiziell angemeldeten Sperrmüll entsorgen. Und: „Die Kontrollen, die bereits mehrfach in der Kooperation stattfanden, werden fortgesetzt.“