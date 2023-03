Müll-Detektive und CleanUps

Mannheim steht mit seinem Müllproblem nicht allein da. Das zeigt auch ein Blick nach Bochum: Die Ruhrgebietsstadt hat etwa genauso viele Einwohner und eine ähnliche Sozialstruktur wie Mannheim. „Wilde Müllkippen sind bei uns sowohl für das Stadtbild als auch für den Abfallgebührenzahler ein Problem. Im Jahr 2022 haben im Umwelt- und Grünflächenamt 4142 Fälle als wilde Kippe verzeichnet“, berichtet Bochums Stadtsprecherin Charlotte Meitler auf Nachfrage unserer Redaktion.

Zuständig für die Ermittlung und Verfolgung der Verursacher ist die Untere Abfallwirtschaftsbehörde der Stadt. Sie wird hierbei durch die Abfallkontrolleure des Umweltservices Bochum (USB) unterstützt. Den Nunkis – Nacht und Nebel-Kippern, wie sie in Bochum genannt werden – kommt man in Bochum auch mithilfe von Müll-Detektiven auf die Schliche: „An bekannten Container-Standorten legen sie sich durchaus mit der Kamera hin, um Beweise zu bekommen, wer dort Müll ablegt. Ist die verursachende Person identifiziert, folgt ein Bußgeldverfahren“, sagt USB-Pressesprecher Jörn Denhard.

Mit der Kamera gegen „Nunkis“

Sperrmüll darf in Bochum erst am Tag der Abholung bis 6 Uhr morgens vor die Tür gestellt werden. Es werde aber toleriert, wenn dieser am Vorabend bereitliegt, aber nicht zwei Abende vorher, sagt Denhard. Das habe einen Grund: „Das ist wie ein Magnet. Die Leute stellen dann alles mögliche Zeug dazu.“

Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten wird Freiburg als eine der saubersten Städte mit hoher Lebensqualität wahrgenommen. Doch im Laufe der vergangen Jahre haben die wilden Müllablagerungen auch dort zugenommen, berichtet Stadtsprecher Toni Klein. Er führt dies auf einen gesellschaftlichen Wandel zurück. Die Stadt versuche, diesem gemeinsam mit der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (ASF) auf drei Wegen entgegenzuwirken: Mit einem verbesserten Service-Angebot beim Beantragen und Abholen von Sperrmüll, mit einer Kampagne zur Stadtsauberkeit und mit einer Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements durch organisierte CleanUps.

24 Stunden Wegräumfrist

Angemeldeter Sperrmüll darf nicht länger als einen Tag vor Abfuhrtermin bereitgestellt werden. Das stelle in aller Regel auch kein Problem dar. Wilde Müllablagerungen auf Straßen, Radwegen und in der Innenstadt werden durch die ASF abgeholt. Auf Privatgrundstücken und Gehwegen, bei denen die Anliegerverpflichtung greift, müssen die Grundstückseigentümer dafür Sorge tragen, dass dieser wegkommt.

Nur äußerst selten können in Freiburg die Müllsünder ermittelt werden. „In Freiburg gibt es keine Müllpolizei, die solche Verstöße gesondert ahndet. Wenn Sperrmüll unzulässig an der Straße steht, wird dies entweder von Anwohnern gemeldet oder im Rahmen der regulären Müllabholungen durch die ASF selbst festgestellt“, konstatiert Klein. Die Verursacher könnten in den seltensten Fällen ermittelt werden. Die Zahl der Bußgeldverfahren wegen wilden Mülls entspricht in etwa denen in Mannheim: 31. vg