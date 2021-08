„Muckibude“-Chef Rudi Gehrig im SWR-Interview

Rudi Gehrig ist an diesem Dienstag, 31. August, Gast der SWR-Sendung „Landesschau Baden-Württemberg“. Die „Muckibude“ des Mannheimers war 41 Jahre lang eines der ältesten Fitnessstudios der Stadt und besaß Kultstatus. Vor einigen Wochen teilte der 74-jährige mit, dass er seinen Laden schließt. Er spricht darüber, was sein Studio ausgemacht hat, was die Kundinnen und Kunden besonders schätzten und über die Beweggründe für seine Entscheidung. Ausgestrahlt wird die Sendung um 18.45 Uhr und ist in der Mediathek verfügbar.

