Mannheim. Mit Deftigem vom Grill, Süßem von der Kuchentheke und kühlen Getränken erwartet der Motorsportclub Wallstadt am Donnerstag, 26. Mai ab 11 Uhr, wieder viele Gäste zur „Vatertagsfeier“ in der Merowinger Straße 27. Weil wegen Corona viele Veranstaltungen ausgefallen seien, werde es beim Motorsportclub in diesem Jahr, keine Preiserhöhung auf der Getränke- und Speisekarte geben, so der Verein.

