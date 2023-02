Motorroller vor Mannheimer Abendakademie entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter haben am Samstagabend ein Motorroller an der Abendakademie in Mannheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, gelang es ihnen, zwischen 19.30 Uhr bis 24 Uhr das Lenkradschloss eines an der Abendakademie abgestellten Motorrollers zu überwinden und diesen schließlich zu entwenden. Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 2 500 Euro. Hinweise auf die Täterin oder den Täter gibt es derzeit nicht. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 zu melden.

