Motorräder fallen bei Kontrolle auf - Ermittlungsgruppe „Poser“ stellt Maschinen sicher

Mannheim. Beamte der Ermittlungsgruppe „Poser“ des Verkehrsdienstes Mannheim führten am Donnerstagabend und in der Nacht wieder sogenannte „Poser-Kontrollen“ im Stadtgebiet durch. Hierbei fielen den Beamten neben zu lauten Pkw auch Motorräder besonders auf.

Gleich in acht Fällen stellte die Polizei nach eigenen Angaben technische Änderungen an Fahrzeugen fest, die nicht genehmigt waren. Damit erlosch deren Betriebserlaubnis. Zwei Motorräder wurden in diesem Zusammenhang für die weitere Untersuchung sichergestellt. Um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu können, müssen die beiden Zweiräder nun rückgebaut und dem TÜV vorgestellt werden, so die Polizei.

Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in der Schwetzinger Straße, wo er den Beamten der EG „Poser“ bereits aufgrund seiner überlauten Auspuffanlage auffiel. Als der Fahrer um 17.50 Uhr an einer roten Ampel warten musste, betätigte er zudem mehrfach den Gashahn. Nach Abschluss der Kontrolle musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Sein Motorrad wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Ein 24-Jähriger musste nach der Kontrolle um 18.30 Uhr ebenfalls zu Fuß weitergehen. Er fiel den Beamten auf dem Friedrichsring wegen seiner lauten Auspuffanlage auf. Zudem wurde festgestellt, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis für die Motorradklasse hatte. Auch seine Maschine wurde sichergestellt. In 15 Fällen wurden Fahrer angezeigt, weil sie unnötigen Lärm verursachten oder während der Fahrt mit einem Handy telefonierten. Auch am Wochenende werden wieder Kontrollen durchgeführt.

