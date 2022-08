Motorradfahrer stürzt in Mannheim - gültige Fahrerlaubnis derzeit noch unklar

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend ist in Mannheim ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Biker gegen 22.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Untermühlaustraße ins Schleudern und stürzte. Sein Motorrad rutschte entlang des Fahrstreifens und beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, an dem Motorrad entstand Totalschaden. Ob der Mann die nötige Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

