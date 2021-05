Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Mannheim. Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Mannheim gestürzt. Dabei verletzte sich der Biker nach ersten Angaben der Polizei vermutlich schwer. Der Unfall ereignete sich in der Schienenstraße in Höhe des Bahnhofs auf dem Waldhof. Ein Behördensprecher vemutete auf Anfrage am Abend nach ersten Erkennnissen der Kollegen vor Ort eine überhöhte Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall, an dem der Motoraddfahrer wohl alleinbeteiligt war. Der Mann sei außer Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte waren noch am Abend an der Unfallstelle vor Ort.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.