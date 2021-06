Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt auf A656

Mannheim. Ein Motorradunfall auf der A656 bei Mannheim ist am Sonntagnachmittag glimpflich ausgegangen. Nach Angaben der Polizei verlor ein 28 Jahre alter Biker, der gegen 15.10 Uhr zwischen der Anschlussstelle Seckenheim und dem Autobahnkreuz Mannheim unterwegs war, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler die Kontrolle über seine Maschine. Beim Sturz erlitt der nur in T-Shirt und kurzer Hose bekleidete Fahrer lediglich Schürfwunden und den Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur.

Der 28-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an Fahrzeug und Schutzplanke wurde von der Polizei auf etwa 4.000 Euro geschätzt.