Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Mannheim leicht verletzt

Mannheim. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer ist einem 60-jährigen Motorradfahrer am Donnerstagabend in Mannheim aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Friedrich-Ebert-Straße in der Neckarstadt. In Höhe der Kußmaulstraße fuhr er dem vor ihm verkehrsbedingt langsamer fahrenden 60-Jährigen aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands hinten auf. Der 60-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 5 000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Busverkehr der Linie 61 war zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr unterbrochen.

