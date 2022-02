Mordversuch: Ehemann angeklagt

Ein 47-jähriger Mann muss sich ab Dienstag vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die beiden waren 20 Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Mitte Juni soll sich die Frau, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt, von dem Angeklagten getrennt haben. Der Mann sei daraufhin für mehrere Wochen in seine türkische Heimat gereist.

Als er dann im August 2021 nach Deutschland zurückkehrte, sei er zwar wieder in die ehemalige gemeinsame Wohnung eingezogen, so heißt es in der Anklage, die Trennung habe er aber akzeptiert und seinen Auszug für den 1. September 2021 vorbereitet. In dieser Übergangszeit, in der auch die beiden Kinder in der Wohnung lebten, soll sich der Mann auffallend freundlich verhalten haben. Tatsächlich aber, so gibt die Pressemitteilung des Landgerichts die Ermittlungsergebnisse wieder, habe der 47-Jährige bereits in dieser Zeit den Entschluss gefasst, „seine Ehefrau, die er als seinen Besitz angesehen habe, bei passender Gelegenheit zu töten, um seine Machtstellung innerhalb der Familie durchzusetzen“.

Urteil Ende Februar

Am 19. August habe er zu diesem Zweck in der Küche der Wohnung ein Klappmesser an sich genommen, es geöffnet und seine Frau überraschend und unvermittelt damit angegriffen. Während sie die ersten Angriffe abwehren konnte, wurde sie dann durch weitere Stiche in Schulter, Bauch und Rücken verletzt. Noch Schlimmeres sei durch das Eingreifen der beiden Kinder verhindert worden, heißt es in der Pressemitteilung. Der 47-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll Ende Februar fallen. abo

