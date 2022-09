Mordfälle im Präsidium

Kriminalgeschichten mitten im Polizeipräsidium Mannheim (L 6) – das können Gäste nach langer Corona-Pause wieder bei einer Benefiz-Gala erleben. Zugunsten des Opferschutzvereins Weißer Ring lesen am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr, aus ihren aktuellen Werken: die beiden Ehren-Kriminalkommissarinnen Ingrid Noll und Claudia Schmid sowie Autor Harald Schneider. Mit musikalischer Begleitung. Schirmherr der Veranstaltung ist Polizeipräsident Siegfried Kollmar. Der Eintritt in Höhe von zehn Euro ist eine Spende für den Weissen Ring e.V. Eintrittskarten gibt es in Mannheims ältester Buchhandlung, Bücher Bender im Quadrat O4 2. lia

