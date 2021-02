  Monnemer suchä ihr Lieblingsword - unn de Kall hilft midd

Heer, heerd ä mol her, heer! Seid ma nädd bees, awwa isch muss Eischschunn sagä: Kinners, Ihr Leit, Ihr seid joo fariggd! In de Kurpalz, dess weeß ma als Oihoimischa, iss dess nadierlisch ä Komplimänt, gell! So fariggd wie sisch die Schprooch øheert, so sinn mir a. Mir lachä unn feiern gärn, ob Fasnachd odda Blummepederfeschd - unn mache hald gärn bleed Zeisch. Rischdisch näärsch simma nadierlisch a uff unnsan Dialekt. Nädd øhnä Grund heeßds sogaa in Liedform iwwa unssa schänäs Mønnem: „voller Witz unn voller Schneid, so babblä do die Leit“.

Dassä däzu kehre zu derä bsunnerä Sort, hawwä Lesarinnä unn Lesa bei unsamm Mundart-Gewinnschpiel „Moi Lieblingsword“ bewiesä - unn wie! Mir warä gønz geplettelt. Sagä unn schreiwä 783 Zusendungä sinn insgsømmt bei uns iwwa E-Mail unn per Poschd oigøngä. Isch kønn bloß sagä: Leit, ihr seid de Hømma!

Noochfrogä unn Erklerungä

Guud, ihr habd a løng genug Zeit khappt, weil mir seit unsara Hoimat-Beilag vumm Summa bis nooch Woinachdä falängert hawwä. Awwa midd so äm großä Rigglauf hawwä ma trotzdäm nädd geräschänd. Unn wass fä dollä Sachä ihr als Lieblingswärda vorgschlagä habbd, klassä!

Monschä hawwisch selwa noch nädd kehrt. Odda wissd ihr, wass än odda ä „Uutschebebbes“ odda än „Schpähbrenna“ iss? Ma werräs uff jeden Fall zømmä midd Eisch rausfinnä!

Mir hawwä nämlisch vor, Eisch in unsa dursch Eisch gfilldi Kurpelza Schatzkischd noiguggä zu lossä. Mir suchä ab 20. März aus derrä løngä Lischd Beischpielä raus, froogä a mol bei de Leit nooch, wass dønn dess heeße maag. Odda warumse gänau dänn Ausdrugg zu ihrm Lieblingsword gämacht hawwä. Øm Telläfon, midd Artikl do in de Zeidung, awwa a ä mol middäm Poddkaascht odda äm Filmschä haldä mir Eisch uffm Laufendä in Sachä Mundart.

Mir reddä mol middäm Schproochwissenschafdla, der sich auskennä duud - odda berischdä Eisch vunn de Diskussiønä aus de Schieri, also „Jury“, in der s’Bloomaul Helen Heberer, de MM-Schefreddagdeer Karsten Kammholz - unn nadierlisch a Ihne Ihrn Kall hogä duud.

Doo wärds in Sache Dischbedierä hooch hergehä. Dofir werra ma uns Zeit nämma, dänn guud Ding will bekønndlisch Weil hawwä.

Biss die Schieri also ä Zähner-Lischd, neideitsch a Top Ten kheeße, zømmägschdelld hodd, kønn dess ä bisl wass dauärä. Øn ännarä schnellä Preisfaleihung hodd jo akduell a kaum äna Indressä. Denn entschpønnd zømmä Essä gehä unn leggara Frässkerb vunn foinä Monnema Fachgscheffdä iwwareischä kännä ma jo derzeit wegä Corøna sowieso noch nädd. Dess iss nädd drin.

Wass awwa drinn iss in derä kurpelzischä Schatzkischd, sinn än Haufä Vorschleeg, die zum Lieblingsword daugä. Mønschä Wärda habbda uns in zisch Variøndä oigereischt, känsch a Løndkart mohlä, wo die Leit wie babblä. De Hønnebombl, wie än edwa die Irene Lehmann aus Mønnem liebt, denn hawwä a die Elisabeth Strnad, die Nicole Mayer odda de Udo Hatzenbühler aus Briehl gärn - freilich bloß als Wort nädd dess, als wassa gemähnt iss: än Fasager odda ä Weischei.

Variøndä unn Variationä

Soin gedonklischä Bruda, de „Labbeduddl“ iss als Hitparadä-Rekordhalda gønzä 21 mol debei! Soga 24 mol wønn isch soin Zwillingsbruda de Lebbeduddl“ noch däzu zehl, wiea schoints mehr nauszus Rischdung Seggänä unn Friedderlä heeßt.

Ob’s Schnoogeribbschä (wie’s die Doris Wagner kännd), Schnoogäribsche, wie’s die Hiltrud Kramer aus Briehl schreibt, odda - laut Doris Teich - Schnoogerippscher sinn, iss ä Froog, iwwa die ma nädd schdreidä muss.

Feschd schdeht awwa: Do iss nädd viel drøh øn däm „Stechmückenrippchen“, des inhaldlisch vielleischd noch noo øm „Schnoogefärzel“ vunn de Gabi Dausel-Röhrisch liggt, awwa middem „Schnogerätzer“ vumm Reiner Erdel aus Reilinge ganix zu due hodd. Dess iss nämlisch än uffgeblosenä awwa uuwischdischä Øgewwa, än Großdua. Um Goddäs Willä: Also nädd de Roina, sunnern der Schnogerätzer mähn isch nadierlisch, iss jo klar, gell?

Bei widda onnarä Wärdda, dieda uns gschiggt habt, muschdä laut nauslachä - unns gibt a wellä, wo de rodä Ohrä kriegsch, wønnsä lese duusch. So soll dess jo a soi, in ännarä Muddaschprooch, dassä die gønz Bøndbreidä vumm prallä Lewä abbildä duud.

Wie gsachd, nooch de Wahlä, so ab äm 20. März, wärr isch Eisch do in de Zeidung mønschäs, mønschän unn mønschi vorschdellä. Rund um Eia Oisändungä wärrisch thämaddisch zømmäfassä unn ah ausännønnabosslä, wass do vunn Eirä Zungä unn Härnkaschdä bei uns in de Rädaktiøn so alles zømmäkummä iss. Biss dohie pflegt da biddä Eia schäni Schprooch - unn singt munda in Mundart: „Vor sonär Ausdruggsweis hodd jedamønn Reschpekt - dess iss unn bleibt de ufafelschdä Mønnema Dialekt!“