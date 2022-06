Monnem Bike verwandelt City in Erlebnisort

Wegen der Corona-Pandemie-musste es zwei Mal ausfallen - jetzt geben die Organisatoren bei der vierten Auflage am Samstag, 25. Juni, mit einem attraktiven neuen Programm erst recht Vollgas: Das Mannheimer Fahrradfestival Monnem Bike verwandelt die Innenstadt in einen bunten Erlebnis- und Aufenthaltsort mit vielen Spiel- und Mitmachaktionen für Groß und Klein - und widmet sich dem urbanen Zukunftsthema nachhaltige Mobilität.

Auf dem Münzplatz zwischen Q 6 und Q 7 gibt es atemberaubende Rad-Artistik mit dem Bakkie Bike Cinema oder der Trial-Show von den Bike Brothers. Zudem präsentiert das Spektakel rund ums Rad witzige Straßenkünstler, einen Nostalgie-Kinderpark mit Oldies aus allen Epochen und eine Veloparade. Die führt erstmals zum Toulonplatz. Dort lädt das Institut Français bis 22.30 Uhr zum Benefiz-Festival de la musique zugunsten der Ukraine mit Nachwuchstalenten aus Mannheim und der Region ein.

Apropos Premiere: Die Quadratestadt ist der Ort, wo alles begann. 1817 hatte Karl Drais in Mannheim das Fahrrad erfunden, und 2017 feierte Monnem Bike Einstand. Neu ist auch die Möglichkeit, das Festival als Gast zu bewerten oder den Organisatoren Tipps für 2023 zu geben. Dafür stehen auf dem Parade- und Neckarmünzplatz Stelen mit QR-Codes zum Scannen mit dem Handy bereit.

Zu einem Highlight des Festivals hat sich die Radparade entwickelt. „Nach zweijähriger Pause werden wir wieder durch die Straßen der Stadt radeln, um auf sanfte Mobilität und mehr Platz fürs Fahrrad aufmerksam zu machen“, sagt Gerhard Fontagnier, Initiator und Organisator der Parade. Die Tour startet um 17 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Verlängerte Jungbuschstraße wird von 11 bis 22 Uhr zwischen G 5/ H 5 und G 7/H 7 wieder zum Spielraum Stadt. Vereine, Institutionen und Stadtteilbewohner laden zum Flanieren und Spielen mitten in den Quadraten ein. Erstmalig ist in diesem Jahr in G 7 das Queere Zentrum Mannheim mit einem Programm für Groß und Klein mit von der Partie. Vom Impro-Theater bis zum Poetry-Slam, vom Radsalon über das ADFC-Codierangebot bis zur Chill-Out-Area oder der Radio-Regenbogen-Bühne am Paradeplatz: Rund 50 Anlaufpunkte und Aktivitäten stehen auf dem Programm, wie Monnem Bike-Projektleiterin Stefanie Reischmann und Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Tourismus Stadt Mannheim GmbH, versprechen. Die Aktionsflächen sind die Kapuzinerplanken mit dem traditionellen Radsalon, die Kunststraße von N 1 bis N 5, der Paradeplatz und der Münzplatz zwischen Q 6 und Q 7.

Neu dazu kommt in diesem Jahr die Fußgängerzone in der Fressgasse zwischen E 1/F 1 und P 1/Q 1 mit Spiel- und Sportangeboten mit Lastenrädern und einem Cycling Circus. „Es ist eine wunderbare Veranstaltung, die wieder zeigt, wie schön Mannheim ist, wie herrlich sich hier Flanieren und Einkaufen lässt“, sagt Lutz Pauels, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City.

Programm und weitere Infos: www.monnem-bike.de

Sperrungen und Halteverbote

Am Samstag, 25. Juni, gilt zwischen 11 und 22 Uhr folgende Verkehrsregelung: Die Kunststraße in N 1 wird teilweise gesperrt (bis Parkhaus N 1 frei). Die Kunststraße von N 2 bis N 5 sowie die Seitenstraßen N 2/N 3, N 3/N 4, N 4/N 5 werden voll gesperrt. Auch die Verlängerte Jungbuschstraße wird im Bereich G 4/H 4 bis G 7/H 7 ab 6 Uhr voll gesperrt.

Ab Freitag, 24. Juni, ab 20 Uhr gilt in der Kunststraße Halteverbot. Am Samstag, 25. Juni, ab 6 Uhr gilt auch in den Seitenstraßen N 1/N 2, N 2/N 3, N 3/N 4 sowie N 4/N 5 Halteverbot.

Alle Sperrungen und Halteverbote werden noch am Samstag, 25. Juni, in der Kunststraße gegen 22 Uhr, in der Verlängerten Jungbuschstraße gegen 24 Uhr, wieder aufgehoben. mai