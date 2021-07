Momente des Glücks

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, manchmal, da rennt die Zeit. Ich schaue in den Kalender und erschrecke fast, denn es ist schon wieder Juli. Die Sommerferien nahen, und danach geht es dann sehr schnell gefühlt in Richtung Weihnachten. Ich mag den Sommer, die Sonne, den kühlenden Regen an manchen Tagen, und genieße diese Zeit. Aber festhalten kann ich all das nicht.

Gedanken eilen voraus und wandern auf das, was kommt. Wie schön wäre es, im Hier und Jetzt leben zu können. Nicht schon immer mit den Gedanken und oder sogar schon mit vielen Vorbereitung im Morgen zu sein. Was aber ist überhaupt jetzt? Wir können den Moment nicht festhalten und nur sehr schwer beschreiben. Wir Menschen sind Teil der Zeit und der Vergänglichkeit und sehnen uns doch auch danach, nicht der Vergänglichkeit und dem Fluss der Zeit unterworfen zu sein.

Die Zeit scheint still zu stehen

Gibt es die Orte oder Momente, die uns helfen, nicht im Augenblick zu sein? Das frage ich mich immer wieder. Es gibt sie, die Momente, an denen die Zeit still zu stehen scheint. Schöne und tiefe menschliche Begegnungen, wunderbare Musik, der Ausblick von einem Berg in eine weite Landschaft. Was sind für Sie solche Momente, würde ich Sie jetzt gerne fragen und mit ihnen darüber sprechen. In solchen Momenten, auch wenn wir sie teilen, können wir durchatmen.

Sicher können wir das auch nicht festhalten, aber ein wenig genießen. Ich versuche, mir solche Momente immer bewusst zu machen und sie bewusst zu erleben. Dann können daraus Glücksmomente werden und auch Dankbarkeit kann aufsteigen. Dankbarkeit ist für mich eine Art besonderes „Konservierungsmittel“. Ein Weg, um im Fluss der Zeit Dinge zu bewahren, die sonst so schnell zerfließen. Dankbarkeit löst nicht auf, sondern bewahrt. Dankbarkeit Vertieft nochmals solche Momente. Für mich lenkt die Dankbarkeit immer auch den Blick auf Gott. Viele der Momente, die uns Glück schenken, können wir nicht selbst machen. Wir tun das Unsere dazu, aber sie schenken sich einfach auch. Wir bereiten sie vor und öffnen uns dafür. Aber im Sinne „so muss es werden“ können wir nicht darüber verfügen. Für mich ist alles, was sich schenkt, auch immer ein Gottesmoment. Er schenkt sich mir und schenkt mir das. Genau das vertieft dann aber nochmals die Dankbarkeit in mir.

Dankbarkeit als Heilmittel

So wird die Dankbarkeit manchmal auch zum Heilmittel, wenn ich Gefahr laufe, mich im Strom des Alltags und seiner vielen Anforderungen zu verlieren. Innehalten und dann an diese Momente erinnern, die mich dankbar machen, hilft mir dann, im Hier und Jetzt zu sein und nicht schon gleich beim Nächstnotwendigen und im Morgen. Jetzt ist Sommerzeit, und hoffentlich auch für viele Zeit, ein wenig innezuhalten. Momente des Genießen und des Glücks zu erleben.

Vergessen Sie bitte dabei das Danken nicht! Es hilft, zu konservieren und gibt Kraft für das Kommende. Vielleicht gelingt es Ihnen dabei, Gott zu danken, dass er Ihnen die Zeit, die Momente und die Offenheit dafür geschenkt hat. In Gott berühren sich Zeit und Ewigkeit. Wenn wir ihm danken, sind wir in der Zeit mit der Ewigkeit verbunden. So wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und Momente der Dankbarkeit als besonderes Konservierungsmittel. Ihnen gesegnete Tage!

Uwe Seelsorgeeinheit Schwetzingen Lüttinger,