Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gesellschaft - Förderverein initiiert mit Schülerinnen und Schulleitung des Moll-Gymnasium, dass in Spendern Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung stehen Moll-Gymnasium: Erste Schule in Mannheim bietet Gratis-Periodenprodukte an

KATRIN KARSTENS (V.L.) VOM MOLL-FÖRDERVEREIN, SCHÜLERINNEN ANASTASIA QUAST UND ANNA JANCZAK SOWIE DANIELA WOLF VOM FÖRDERVEREIN. © Privat