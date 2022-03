„Möglichst rasch in Planungsprozess einsteigen“

Die Stadt lässt keinen Zweifel daran: „Die Gebäude der Werner-von-Siemens- und der Carl-Benz-Schule sowie das Werkstattgebäude sind baulich in einem so maroden Zustand, dass eine Sanierung unwirtschaftlich ist und daher nur noch ein Ersatzneubau für diese beiden Schulen und die Werkstätten in Frage kommt.“ Aber wie und wann soll das geschehen?

Über das Wie der umfassenden Neuordnung in der Neckarstadt zwischen Schafweide und Neckarpromenade gibt es seit einiger Zeit Klarheit (wir berichteten am 17. Februar). Zunächst steht der Abriss der Werkstätten auf dem Plan. Dafür braucht es Ausweichmöglichkeiten. An gleicher Stelle entsteht danach das neue Werkstattzentrum (ebenerdig) und darauf die Carl-Benz-Schule (CBS). Die alten CBS-Gebäude werden abgerissen, dort soll später der Neubau der Werner-von-Siemens-Schule (WvSS) Platz finden.

Auch das Werkstattgebäude muss durch einen Neubau ersetzt werden. © Bähr

Die große Frage ist: Wann? Und natürlich auch: Was kostet es? Beides lässt sich derzeit noch nicht beantworten, wie jetzt einmal mehr bei der Sitzung des Bildungsausschusses deutlich wurde. Im Moment warten die Beteiligten vor Ort darauf, dass das Land das künftige Raumprogramm der beiden beruflichen Schulen vorgibt. Sowohl vom Flächenumfang her als auch von den Berufsfeldern, auf denen zukünftig ausgebildet werden soll. Bürgermeister Dirk Grunert geht davon aus, dass das bis Herbst dieses Jahres erledigt sein könnte. Danach wolle man die Planung angehen.

Abschreckend für Jugendliche

Die beiden Schulleiter, das wurde bei einem Gespräch im Februar mit dem „MM“ deutlich, rechnen mit etlichen Jahren bis zur Umsetzung dieses laut Dirk Grunert „vielleicht größten schulischen Bauvorhabens“ der letzten und nächsten Jahrzehnte. Aber, wie erwähnt, der Zustand ist schon jetzt marode. Deshalb, so Reinhold Götz (SPD) im Ausschuss, „fehlt mir die Fantasie, wie ein solch langer Zeitraum noch überbrückt werden kann“.

So sieht das auch Harald Töltl von der IHK: „Die Schulen am Neckarufer sind sehr bemüht, pädagogisch und fachlich auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Das wird konterkariert durch den baulichen Zustand.“ Der könne Jugendliche abschrecken, befürchtet Töltl. „Sie überlegen, ob sie dahin gehen oder nicht lieber in eine Hochschule, die perfekt ausgestattet ist.“ Man müsse „möglichst rasch in den Planungsprozess einsteigen“.

Bei der Planung dürfe man auch die Belange des in den Gebäudekomplex integrierten Jugendkulturzentrums forum nicht aus dem Blick verlieren, mahnt Karin Heinelt vom Stadtjugendring. Wenn die CBS abgerissen werde, müsse klar sein, wie es für das forum weitergeht.