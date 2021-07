Mannheim. Die Party im Hafen 49 am heutigen Sonntag in Mannheim wurde abgesagt. Das teilte der Veranstalter auf seiner Webseite mit. Grund dafür sei das Wetter. Es besteht Gewittergefahr. Eigentlich sollte die Location im Jungbusch am Sonntag zum ersten Mal seit über einem Jahr öffnen. Im Rahmen eines Corona-Modellversuchs sollte dort im Freien gefeiert werden können.

Die gekauften Tickets werden laut Veranstalter zurückerstattet.