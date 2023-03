Model fürs Ministerium

Sie macht Werbung für den Nahverkehr: Susanne Steiger, 2015 im Finale um den Titel „Miss 50plus Germany 2016“, war Model für eine Kampagne des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg „Neue Mobilität – bewegt nachhaltig“. Dazu musste sich die in der Gartenstadt wohnende Frau mit drei Berufen – Krankenschwester, Pharmareferentin und nun Fachwirtin für Finanzen und Versicherungen – im Freiburger Umland auf eine besondere Bank setzen. „Es gibt da sogenannte Mitfahrbänkle, das heißt, man setzt sich auf eine bunte Mitfahrerbank, und die vorbeikommenden Autofahrer wissen dann, dass du gerne mitgenommen werden möchtest. Dies macht Sinn in nicht ganz so besiedelten Gebieten, spart lange Buswartezeiten und ist praktisch. Quasi per Anhalter auf Bestellung“, erzählt Susanne Steiger. Der Künstlerdienst Stuttgart habe sie für den Termin angefragt, die Münchner Fotografin Johanna Lohr machte dann das Foto. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1