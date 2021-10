Mobiles Corona-Impfteam länger im Stadthaus N1

Mannheim. Das Mobile Impfteam im Stadthaus N1 ist noch bis Mittwoch, 20. Oktober, im Einsatz. Damit wurde dessen Einsatz dort verlängert, teilte die Stadt Mannheim mit. Am Dienstag, 19. Oktober, wird von 12 bis 18 Uhr im Sitzungssaal 3 (1. OG) geimpft, am Mittwoch, 20. Oktober, von 13 bis 19 Uhr in Raum 52/53 auf dem Podium. Die Impfungen finden ohne Termin statt. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Impfen lassen können sich Menschen ab 12 Jahren. Mitzubringen ist ein Personalausweis. Auch eine Krankenkassenkarte und ein Impfpass sind, falls vorhanden, mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat erhält vor Ort eine Bescheinigung.