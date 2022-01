Mobiler Blitzer in Flammen - womöglich Brandstiftung?

Mannheim. Ein Geschwindigkeitsmess-Anhänger in der Mannheimer Innenstadt ist am frühen Montagmorgen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da eine in der Bismarckstraße in Höhe des Quadrats A 5 aufgestellte mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Flammen stehe. Die brennende Anlage konnte rasch gelöscht werden, inwiefern Sachschaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1