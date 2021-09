Mobile Impfteams: Stadt geht leer aus

Offiziell halten sich die Verantwortlichen bei der Stadt bedeckt. Aber wer davon ausgeht, dass ihnen die Neuverteilung der mobilen Impfteams in Baden-Württemberg schwer missfällt, liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht falsch. So soll es nach dem am Dienstag vom Stuttgarter Sozialministerium mitgeteilten Konzept ab Oktober noch insgesamt 30 mobile Teams im Land geben, die an zwölf Standorten konzentriert werden. Mannheim ist nicht darunter. Dafür aber Heidelberg, dort sollen vier stationiert werden, wie das Ministerium auf Nachfrage mitteilt. So viele seien es sonst nur in Stuttgart. Der Stadtkreis Karlsruhe und Schwäbisch-Hall erhielten je drei, die anderen acht ausgewählten Kommunen je zwei Impfteams.

Allerdings ist das von Heidelberg aus zu überbrückende Gebiet auch recht groß: Dazu zählen neben dem Rhein-Neckar-Kreis und Mannheim auch weite Teile des Landkreises Karlsruhe (siehe Karte unten).

Ein großer Verlust

Warum soll Mannheim als zweitgrößte Stadt im Land und mit seiner Bevölkerungsstruktur nicht weiter mobile Impfteams zur eigenen Verfügung haben? Auf diese Frage antwortet Ministeriumssprecher Pascal Murmann, ausschlaggebend seien eine ausgewogene regionale Verteilung sowie die Zahl der Menschen in Seniorenheimen, da sollen die dritten Impfungen wieder von den mobilen Teams durchgeführt werden. Bei denen handelt sich laut Murmann generell nur noch um „ein zusätzliches Angebot“, nach Schließung aller Impfzentren Ende September werde die Regelversorgung an die Hausarztpraxen übergehen.

Für Mannheim ist der Verlust der mobilen Impfteams dennoch ein großer Verlust. Von Ende Dezember vergangenen Jahres bis Mitte August standen in der Maimarkthalle durchgängig fünf Teams zur Verfügung. Nach ihrem Einsatz in Pflegeheimen und anderen betreuten Wohneinrichtungen nutzte die Stadt sie etwa für ihre Quartierimpfungen, bevorzugt an Orten mit hohen Corona-Zahlen und geringen Impfquoten. Dafür bekam sie bundesweit Beachtung und viel Lob.

Viele Sonderaktionen

Auch bei der AstraZeneca-Aktion in der Alten Feuerwache, auf belebten Innenstadt-Plätzen, vor Einkaufszentren sowie bei Heimspielen des SV Waldhof und der Mannheimer Adler wurden immer wieder spontane Impfungen angeboten. So wird es auch am Freitag und Samstag wieder sein, und an diesem Mittwoch etwa parkt der Impfbus noch bis 14.30 Uhr vor dem Kurpfalz-Center auf der Vogelstang. Allein dort wurden nach Angaben der Betreiber am Montag und Dienstag mehr als 50 Menschen geimpft. Das ist, da es mittlerweile ja auf jede Impfung ankommt, ein guter Wert.

Generell hätten sich die niedrigschwelligen Angebote hier sehr bewährt und man habe dem Land signalisiert, diese gern fortzuführen, so der Mannheimer Rathaussprecher Ralf Walther. Nun müsse man sehen, ob das mit der zentralen Koordination der mobilen Impfteams von Heidelberg aus noch möglich sei. Sicherheitshalber bereite man zumindest für die erste Zeit die Einrichtung eines eigenen mobilen Impfteams vor. Ein entsprechendes Konzept werde demnächst dem Gemeinderat vorgelegt.

Die Kosten muss die Stadt dann allerdings aller Voraussicht nach selbst tragen. Für die 30 mobilen Teams in den zwölf ausgewählten Kommunen übernimmt dagegen das Land sowohl weiter die notwendige Ausstattung als auch die Ausgaben für den laufenden Betrieb und für das Personal.

Der Rhein-Neckar-Kreis, dessen Gesundheitsamt auch für Heidelberg zuständig ist, hat in der Vergangenheit zwar keine Quartierimpfungen gemacht. Viele niederschwellige Angebote gab es aber durchaus, unter anderem wurden Impfungen ebenfalls vor Einkaufszentren, in Schwimmbädern, an Badeseen und vor Heimspielen der TSG Hoffenheim und des SV Sandhausen vorgenommen.

Intensive Gespräche

Auf Anfrage zeigt sich die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, nun erfreut darüber, sich mit „der Expertise, die wir uns bezüglich des Einsatzes mobiler Impfteams im vergangenen Dreivierteljahr erarbeitet haben, weiter an der Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg beteiligen zu können“. In intensiven Gesprächen mit dem Heidelberger Universitätsklinikum und dem Stuttgarter Sozialministerium suche man nun nach Wegen, neben Impfungen in Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen sowie an Schulen auch weiter kreative Angebote machen zu können. Dass die Kapazitäten dafür reichen, scheint indes bei künftig nur vier mobilen Teams auch für Mannheim und den Landkreis Karlsruhe zweifelhaft.

Zusätzlich „ambulante Teams“

Derzeit sind laut Kuss allein im Rhein-Neckar-Kreis sechs „ambulante Teams“ im Einsatz. Die zählen allerdings nicht zu den offiziellen mobilen Impfteams des Landes. Diese wurden mit Schließung der ersten Impfzentren in Baden-Württemberg Mitte August auf insgesamt 18 reduziert. Zwei davon sind noch in Mannheim, kein einziges ist im Rhein-Neckar-Kreis. Doch haben die Kommunen die Möglichkeit, aus noch geöffneten Impfzentren zusätzlich jene „ambulanten Teams“ zu rekrutieren. Damit ist Ende September Schluss, wenn alle Impfzentren inklusive der Maimarkthalle geschlossen werden.

Das Sozialministerium verweist indes auf eine hohe Kapazität der mobilen Impfteams. Jedes von ihnen könne rechnerisch täglich rund 70 Impfungen durchführen, und das an sieben Betriebstagen pro Woche. Entsprechend müsse man die angepeilten Einrichtungen anfahren und seine Aktionen planen. Dann seien neben den Auffrischimpfungen in Heimen auch weiterhin niederschwellige Angebote insbesondere an Schulen, auf Marktplätzen, bei Sportveranstaltungen und an anderen öffentlichen Orten möglich.

Info: Aktuelle Angebote: www.mannheim.de/impfaktionen