„MM“ verlost Skireise für Jugendliche

Unter dem Motto “YOSO – You only Ski once!” organisiert die Ski- und Snowboardschule Mannheim eine Skireise für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Der „Mannheimer Morgen“ verlost einen freien Platz für die einwöchige Reise nach Obertauern (Zeitpunkt: 26. Februar bis 5. März 2022, mit Vollpension und Skipass) im Wert von 799 Euro. Mit etwas Losglück geht es ins Jugendhotel direkt an der Piste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet „Schneevergnügen auf 147 Pistenkilometern“, so der Veranstalter. „Von Carven bis Boarden und Freeriden bis hin zu Nachtskifahren“ ist alles dabei. Übernachtet wird im Tauernhof in Obertauern, mit inbegriffen ist die Busfahrt von Mannheim in den Alpenort und zurück. Eine Betreuung durch ausgebildete Ski- und Snowboardlehrer findet statt. Bei Bedarf gibt es Skikurse. Die Angebote sind für jedes Können und alle Anforderungen gedacht. Zudem gibt es ein altersgerechtes und abwechslungsreiches Abendprogramm.

Teilnahme bis 19. Dezember

Aktuelle Bedingungen für die Teilnahme an der Reise ist 2Gplus. Interessierte werden gebeten, den Hinweis zu Covid-19 und das Hygienekonzept der Ski- und Snowboardschule Mannheim auf der Website zu beachten. Für Nachfragen steht Thiemo Schüler unter 0176/64 98 44 97 oder unter thiemo.schüler@gmx.de bereit. Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, schreibt der Redaktion bis Sonntag, 19. Dezember, eine E-Mail mit dem Stichwort „Skireise Obertauern“ an ktemmen@mamo.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. red