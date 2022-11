„MM“-Stadtgespräch: Verkehrsversuch in Mannheim als Thema

Mannheim. In der Reihe „MM“-Stadtgespräch geht es an diesem Dienstag, 29. November, um den umstrittenen Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt. Beginn der Diskussion im Anna-Reiß-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen in D 5 ist um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Auf dem Podium sitzen Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD), Swen Rubel (Handelsverband Nordbaden), die Stadträte Gerhard Fontagnier (Grüne) und Martina Herrdegen (CDU) sowie Händlerin Christina von Alt-Stutterheim und Daniel Barchet (Bürger- und Gewerbeverein). Florian Karlein und Timo Schmidhuber vom „MM“ moderieren. Wer an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich unter events@mamo.de anzumelden.

