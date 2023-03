Mannheim. Wegen Krankheit muss der Service- und Ticketshop des „MM“ im Erdgeschoss von Thalia in P 7,22 an diesem Samstag, 18. März, leider geschlossen bleiben. Die Kunden erreichen uns am Samstag von 8 bis 12 Uhr telefonisch unter der Nummer 0621/392-2200 und per Mail an kundenservice@mamo.de. Ab kommender Woche gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 10 bis 16 Uhr sowie Freitag von 10 bis 18 Uhr.

