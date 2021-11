"MM"-Leser können Mannheimer Kaffee-Kreation entwerfen

Ziel ist, eine eigene Kaffee-Kreation zu entwerfen, die anschließend auf dem Shop-Portal „Mein Morgen“ erworben werden kann. In Zusammenarbeit mit Coffee Consulate und dem Café Brue veranstaltet der „Mannheimer Morgen“ eine Verkostung, um die richtigen Bohnen dafür zu finden. Auch Chefredakteur Karsten Kammholz nimmt daran teil - und zwei Plätze bei dem Termin am kommenden Mittwoch, 10. November, von 13 bis 15.30 Uhr sind für „MM“-Leser reserviert.

Kreative Bewerbung erforderlich

Welche Bohnen sind die richtigen für eine neue Kaffee-Kreation? © dpa

Wer Lust hat, sich mit Mirko Mechler vom Hotel Raddisson Blu, zu dem das Café Brue in Q 7 gehört, und Steffen Schwarz von Coffee Consulate in der Hans-Thoma-Straße durch verschiedene Sorten zu riechen und zu schmecken, schreibt eine kurze Bewerbung per E-Mail an Lea Willer (lwiller@mamo.de). Darin sollte begründet werden, warum man genau der oder die Richtige ist, um den speziellen Kaffee mit zu kreieren. Die beiden kreativsten Einsendungen werden mit der Teilnahme belohnt. Einsendeschluss ist Montagabend, 18 Uhr. Ganz wichtig: Neben der Begründung und dem Namen müssen in der E-Mail die Kontaktdaten - am besten eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse - angegeben werden. Alle wichtigen Infos erhalten die Gewinner dann im Laufe des Dienstag.

Mit dem Café Brue und Coffee Consulate hat sich der „MM“ echte Kaffee-Expertise für das Projekt an die Seite geholt. Steffen Schwarz hat mit Coffee Consulate ein Schulungs- sowie Forschungszentrum aufgebaut, das Aus- und Fortbildungen für Kaffeeprofis in Gastronomie und Industrie, aber auch für Laien anbietet - vom Rösten bis zur Coffeologen-Ausbildung. Der leidenschaftliche Kaffeeliebhaber betreibt auch den Coffee-Store, in dem er Parzellenkaffees in kleinen Mengen online verkauft. Shops gibt es außerdem in Bielefeld und Paderborn. Das Café Brue findet sich seit der Quartierseröffnung von Q 6/Q 7 im Erdgeschoss von Q 7. Die Experten bieten dort verschiedenen Zubereitungsarten und erlesene Sorten Kaffee an.

