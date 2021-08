„MM“ im Dialog - Gespräch mit Redakteuren

Mannheim. Eine gute Gelegenheit, um mit der Redaktion in den direkten Austausch zu gehen: Diesen Samstag stehen „MM“-Reporter Thorsten Langscheid und Stefan Dettlinger, Leiter der Kulturredaktion, auf dem Meeräckerplatz Leserinnen und Lesern Rede und Antwort. Von 10 bis 12 Uhr freuen sich die beiden anlässlich des Formats „MM“ im Dialog auf rege Diskussion. Es ist der vorletzte Termin der Gesprächsreihe in diesem Sommer. Die nächste Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Redakteurinnen und Redakteuren besteht am Freitag, 10. September, auf dem Markt in der Gartenstadt.

