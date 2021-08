„MM im Dialog“ auf dem Wochenmarkt

Kritik, Verbesserungsvorschläge und neue Themen – das alles gab es beim Gespräch mit Chefredakteur Karsten Kammholz und Lokalreporterin Lisa Wazulin am Samstag am Rande des Wochenmarkts auf dem Marktplatz. Von den Leserinnen und Lesern wollten die beiden wissen: Was bewegt Sie, was könnte man noch besser machen? Dem Aufruf gefolgt sind so einige, die zudem selbst Geschichten mit im Gepäck hatten. Auch „MM“-Maskottchen Fred Fuchs war dabei. Haben Sie das Treffen verpasst? Das Format „MM im Dialog“ lädt noch drei Mal zum Austausch ein: Am Mittwoch, 11. August, wird unsere Redaktion auf dem Franklin-Markt vertreten sein, am Samstag, 28. August, auf dem Markt auf dem Lindenhof und zum Abschluss auf dem Markt in der Gartenstadt (Freitag, 10. September). lia

