„MM im Dialog“ auf dem Markt

Was bewegt Sie? Was lesen Sie im „Mannheimer Morgen“? Was finden Sie gut, was können wir aus Ihrer Sicht verändern oder besser machen? Lokalreporterin Lisa Wazulin (oben) und Chefredakteur Karsten Kammholz stehen Ihnen am Samstag, 31. Juli, beim Wochenmarkt auf dem Marktplatz (G 1) von 10 bis 12 Uhr Rede und Antwort. Beide freuen sich auf einen regen Austausch mit Ihnen. Das Format heißt „MM im Dialog“ und lädt in diesem Sommer noch drei weitere Male zum Diskutieren, Loben und Kritisieren ein: Am Mittwoch, 11. August, wird die Redaktion auf dem Franklin-Markt vertreten sein, am Samstag, 28. August, auf dem Markt auf dem Lindenhof und zum Abschluss auf dem Markt in Gartenstadt (Freitag, 10. September). „MM im Dialog“ begleitet unsere Sommerserie „Mein Stadtteil“, in der Redakteurinnen und Redakteure „ihren“ Stadtteil aus sehr persönlicher Betrachtung beschreiben. stp

