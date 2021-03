Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) fordert von der Stadt, auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie Handel, Gastronomie und Hotellerie mit einem Gebührenerlass zu unterstützen. „Bedauerlicherweise hat die Pandemie weit größere Auswirkungen als letztes Jahr gedacht“, begründet die ML einen Antrag für die nächste Ratssitzung am 16. März.

Darin fordert die Fraktion, bis Jahresende auf die Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung bei Außenbewirtschaftung von Gastronomiebetrieben und für Warenauslagen des Handels ebenso zu verzichten wie auf die bei Neuanträgen anfallenden Gebühren für gaststättenrechtliche Anordnungen und Benutzungsgebühren. Gleiches fordert die ML für die Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlung von Gastronomiebetrieben. Als „wichtiges Signal“ an die Betriebe sei die Stadt aufgefordert, „alles zu tun, dass das Erscheinungsbild Mannheims nach der Krise dasselbe wie vor der Krise sein wird“.

Anhand einer Anfrage will die ML außerdem wissen, wie die Verwaltung nach einem Jahr Pandemie die Lage der Innenstadt bewertet, wie viele Handelsunternehmen in ihrer Existenz bedroht sind, wie gefährdet Mannheims Status als TOP-10-Einkaufsstandort in Deutschland ist, mit welchen Maßnahmen die Verwaltung Handel, Hotellerie und Gastronomie unterstützt und wie die Konzeption der Verwaltung für die Zeit nach der Krise aussieht. cs