Der ehemalige Bürgermeister von Altlußheim, Hartmut Beck, wird neuer Fraktionsgeschäftsführer der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML). Er folgt damit auf Stadtrat Roland Weiß, der Ende Dezember im Alter von 64 Jahren gestorben war. Seither hatte Stadtrat Holger Schmid die Aufgabe kommissarisch und ehrenamtlich wahrgenommen.

Hartmut Beck kommt aus Krautheim (Hohenlohekreis). Er war von 2002 bis 2018 Bürgermeister in Altlußheim, Kreisrat und Mitglied in der Verbandsversammlung der Metropolregion. Nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg arbeitete er zunächst bei der Stadtverwaltung Mannheim im Liegenschafts- und Personalamt. Im Mai 1989 wechselte er als Leiter des Steuer- und Liegenschaftsamtes zur Stadt Lauffen am Neckar, 1991 als Leiter des Liegenschafts- und Ordnungsamtes sowie Kämmerer zur Gemeinde Schöntal, ehe er in Altlußheim gewählt wurde.

Nicht wiedergewählt

Hartmut Beck, bis 2018 Rathauschef in Altlußheim, arbeitet nun für die ML. © ML

Nach zwei Amtsperioden unterlag er aber einem Herausforderer, war danach freiberuflich und ehrenamtlich tätig. „Er passt genau in unser Anforderungsprofil“, freute sich ML-Fraktionsvorsitzender Achim Weizel und lobte besonders sein ehrenamtliches Engagement auf sozialem Gebiet, etwa als zweiter Vorsitzender des Fördervereins Hospiz Agape Wiesloch sowie im Trägerverein Altenheim St. Elisabeth Hockenheim. „Es kann nicht jede Partei von sich behaupten, einen ehemaligen Bürgermeister und kommunalpolitisches Schwergewicht als Geschäftsführer zu haben“, ergänzte Stadtrat Holger Schmid. Die ML schätze insbesondere den Pragmatismus, den Beck aus seiner Arbeit in einer kleineren Gemeinde mitbringe. Mit Beck arbeitet unverändert Christiane Busenbender in der ML-Geschäftsstelle im Rathaus. pwr