ML für Umdenken

„Eine Bebauung des Friedrichsparks ist in Corona-Zeiten nicht mehr vorstellbar“, plädieren Freie Wähler/Mannheimer Liste für eine Einbindung der Universität in die Stadtgemeinschaft und eine Verknüpfung mit der Innenstadt. Nach derzeitigen Plänen der Universität soll der Schlosspark nach Abriss des Eisstadions teilweise wieder bebaut werden. Ein breites Bürger-Aktionsbündnis „Rettet den Friedrichspark“ lehnt dies ab und hat jetzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen Brandbrief geschrieben (wir berichteten).

Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, dass ein Umdenken einsetzen müsse. Flächen stünden infolge von Internethandel und Homeoffice unter Druck oder seien rückläufig. „Warum“, so Fraktionsvorsitzender Achim Weizel, „geht die Universität nicht in das Stadtzentrum, in die Quadrate, in die Fußgängerzone, zu den Menschen. Dies wäre für alle Beteiligten ein Gewinn“. Die FW/ML fordern, erneut im Gemeinderat über die Pläne zu diskutieren. aph